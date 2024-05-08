Hollanda Bağımsızlık Günü'nde Karsu Sahne Aldı

5 Mayıs 1945 yılında Alman işgalinden kurtulan Hollanda özgürlüğüne kavuştuğu günü bağımsızlık günü olarak kutluyor.

79. Bağımsızlık Günü'nde bütün Hollanda'da çok sayıda etkinliklerle kutlandı.

Amstel kanalında yapılan Bağımsızlık Günü'nün kapanış konserinde Karsu sahne aldı.

Hollanda'da yüzyılın radyocu ve sunucusu sayılan Frits Spits ile gecenin sunuculuğunu da yapan Karsu 54 kişilik kraliyet orkestrası ve 107 kişilik koro ile şarkılar söyledi.

Kanaldaki köprü bir haftalık çalışma ile sahneye dönüştürüldü.

Kutlamalarda; Kral Willem-Alexander ve Kralice Máxima, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Başbakan Mark Rutte ve çok sayıda önemli konuk vardı.

Bu konseri canlı izleyenler dışında milyonlarca insan da televizyonlardan canlı izledi.

Günlerce süren provaların ardından yapılan etkinlikte 225 teknik kadro görev yaptı