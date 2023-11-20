Hızlı ve Öfkeli 10 Nereden İzlenir?

Hızlı ve Öfkeli efsanesinin ilk çıkışının üzerinden geçen 20 yıldan uzun bir süre sonra sonuncu filmi Hızlı ve Öfkeli 10 geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Eleştirmenlerden ortalama bir puan alan film, aksiyon arayanların ilk tercihlerinden olacaktır. Hızlı ve Öfkeli 10 nereden izlenir diye merak ediyorsanız aşağıdaki bilgilere göz atabilirsiniz.

Hızlı ve Öfkeli efsanesinin ilk çıkışının üzerinden geçen 20 yıldan uzun bir süre sonra sonuncu filmi Hızlı ve Öfkeli 10 geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Eleştirmenlerden ortalama bir puan alan film, aksiyon arayanların ilk tercihlerinden olacaktır. Hızlı ve Öfkeli 10 nereden izlenir diye merak ediyorsanız aşağıdaki bilgilere göz atabilirsiniz.

Hızlı ve Öfkeli 10 nereden izlenir ?

Hızlı ve Öfkeli serisi, yasadışı yarışlara ve soygunlara odaklanan bir aksiyon filmi serisidir. Dağıtımını Universal Pictures'in yaptığı seri, 2001 yapımı Hızlı ve Öfkeli filmiyle başladı. Bunu, Hızlı ve Öfkeli 10 ile birlikte on devam filmi, seriye bağlanan iki kısa film, birden fazla yan ürün ve bir video oyunu serisi takip ediyor. Ağustos 2019 itibarıyla dünya çapında gişede 5 milyar doların üzerinde hasılat elde eden Hızlı ve Öfkeli, Universal'ın tüm zamanların en büyük franchise'ı haline geldi.

Don Toretto ve ailesi bu zamana kadar karşılarına çıkan her türlü zorluğun üstesinden geldiler ama şimdiye kadar karşılaştıkları en tehlikeli rakiple karşı karşıyalar. Bu, geçmişin gölgelerinden çıkan, intikam ateşiyle yanan ve bu aileyi parçalamaya, Dom Toretto'nun sevdiği her şeyi yok etmeye kararlı bir tehdit.

Hızlı ve Öfkeli serisinin en ikonik otomobilleri

Serinin son filmini evinizden izlemeyi düşünüyorsanız, filmi şu anda Apple TV ile izleyebilir veya Google Play Filmler üzerinden belirli bir ücret karşılığında kiralayabilirsiniz. Hızlı ve Öfkeli 10'da Dom Toretto ve onun "ailesinin" hikayesini görmeye devam ediyoruz.

Hızlı ve Öfkeli 10, Louis Leterrier tarafından yönetilen, Justin Lin ve Dan Mazeau tarafından yazılmış serinin son devam filmidir. Başlangıçta serinin sondan bir önceki filmi olarak duyurulan filmin yapımcı ve oyuncusu Van Diesel, Hızlı ve Öfkeli 10'un üç bölümlük finalde ilk film olabileceğiyle ilgili espriler yapmıştı.

Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip olan serinin, ileri bir tarihte çıkacağı söylenen son devam filmiyle birlikte final yapacağı konuşuluyor. Van Diesel daha önce yaptığı bir açıklamada, "her hikaye kendi sonunu hak ediyor." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamayla birlikte serinin final yapacağı artık sadece söylentide kalmayacak gibi görünüyor.