Hilmi Cem İntepe kimdir? Survivor Hilmi Cem kim, kaç yaşında?

Survivor Hilmi Cem'in kim olduğu merak ediliyor. Survivor'ın son bölümünde gerçekleşen zorunlu vedalar sonrası yarışmaya üç isim dahil oldu. Bu isimlerden biri olan Hilmi Cem'in de kim olduğu araştırılıyor. Hilmi Cem İntepe kimdir? Survivor Hilmicem kim, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasındaki dans gösterisiyle tanandı. Ardından, 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.

HİLMİ CEM SURVIVOR'A MI KATILACAK?

2024 Survivor All Star'ın 28. bölümünde acil durum konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı, konseyde Turabi ve Nihat'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıkladı. Yarışmaya 3 ismin dahil olacağını duyurdu. Ilıcalı, yaptığı açıklamada Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe'nin Survivor All Star'a katılacağını açıkladı.