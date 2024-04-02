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Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nde muhtar seçildi

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Hilal Özdemir, yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı.

Özdemir, seçim sonrasında muhtar olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı şunları söyledi:

"Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Hilal Özdemir Kadıköy Suadiye Magazin Politika Güncel Haberler

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