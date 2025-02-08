Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

Kassam Tugayları'ndan Gazze'ye çökme planı yapan Trump'a yanıt

Hera Aslan'dan müstakbel eltisi Beren Saat'e övgü dolu sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu ile ilişkisi olan Hera Aslan, katıldığı bir programda müstakbel eltisi Beren Saat'in çok nezaketli ve kibar biri olduğunu, özel günlerinde ilk onun kendisine mesaj attığını belirtti.

Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera Aslan, müstakbel eltisi Beren Saat hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Aslan, Saat için "Çok nezaketli, çok kibar bir kızdır hatta gördüğümde de çok mutlu olurum" diye konuştu.

Uzun yıllardır Kenan Doğulu'nun kardeşi müzisyen Ozan Doğulu ile birlikte olan Hera Aslan, katıldığı bir programda müstakbel eltisi Beren Saat hakkındaki düşüncelerini anlattı.

"ÇOK NEZAKETLİ, KİBAR BİR KIZDIR"

Aslan, özel günlerinde ilk Beren Saat'in kendisine mesaj attığını, çok nazik ve kibar biri olduğunu söyleyerek "Özel günlerimde ilk Beren mesaj atar öyle söyleyeyim. Çok nezaketli, çok kibar bir kızdır hatta gördüğümde de çok mutlu olurum. Çok ince düşüncelidir. Hediyemi ilk o alır mesela" dedi.

Hera Aslan'dan müstakbel eltisi Beren Saat'e övgü dolu sözler
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
img

Vatandaşın vekilden akılalmaz isteği: Kadına bir tokat atamıyorum
img

Nereden nereye! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.