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Her şey kurgu muydu? Vedat Milor, lahmacuncuda yaşananlar için sessizliğini bozdu

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Geçtiğimiz günlerde bir lahmacuncuya giderek yemek yiyen ünlü gurme Vedat Milor, kendisinden habersiz görüntülerinin çekilmesine sinirlenmiş ve restoran sahibine sert sözlerle sitem etmişti. Kısa sürede gündem olan görüntü sonrası "Apaçık kurgu" yorumları yapılmıştı. Olayın yankıları sürerken gözlerin çevrildiği Vedat Milor, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Vedat Milor geçen günlerde gittiği bir lahmacuncuda mekan sahibi tarafından izinsiz çekilen videosundan rahatsız olmasıyla beraber ortaya çıkan görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Görüntüyü izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları Vedat Milor ile restoran sahibi arasında geçenler için "Apaçık kurgu" yorumları yapılmıştı.

"RIZAM OLMADAN ÇEKİLMESİNİ İSTEMEDİM"

'Muhabbet Kralı' adlı programa konuk olan Milor, o gün restoranda neler yaşandığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milor, "Orada benim tepki verdiğim olay şu. Kendimiz gidiyoruz ve videoyu bir arkadaşım çekiyor, kendi YouTube kanalımda paylaşıyoruz. Habersiz gidiyoruz ve paramızı ödüyoruz. Ben zaten çekiyorum. Ben fark etmeden karşımda kamera var, lokantacı birini tutmuş 10 dakikadır benim videom çekiliyor. İstemediğim şeyler de var. Özel hassasiyetim de var. Çünkü yıllar önce çok ciddi bir civa zehirlenmesinden dolayı motor fonksiyonlarımı etkileyen bir rahatsızlığım var. Bunu da göstermek istemiyorum. Ya da ağzım açıkken göstermek istemiyorum. Benim rızam olmadan videomun çekilmesini istemedim. Bunun dışında böyle bir şey olmasa da insanın temel hakkı var. Mahremiyet hakkı. Benim iznim rızam olmadan videomun çekilmesini ben istemem bunu kimse istemez" dedi.

"TABELAYI DA GÖSTER DEYİNCE..."

Rahatsız olduğunu belli ettiği halde işletme sahibinin kayıt almaya devam ettiğini belirten Milor, "Bunu söylediğimde beyefendi videoyu durdurmak yerine 'Estağfurullah' diyor ama çekime devam ediyor. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Zaten çok beğendim lahmacunu, çok başarılıydı onu da söyledim. Benim tepkim kendimi korumak. Karşı taraf daha çok mağduru oynayıp kaçak dövüşüyor. Beni rencide ediyor aslında. Şu ana kadar kaç kişi fotoğraf çektirmek istenmesi sevgi belirtisi olarak alıyorum tek bir ricam oluyor o da fotoğraflarda tabela olmasın. Orada şef arkamdan 'tabelayı da göster' deyince tepkim ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Her şey kurgu muydu? Vedat Milor, lahmacuncuda yaşananlar için sessizliğini bozdu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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