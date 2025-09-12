Haberler

Helin Kandemir ve Celal Can Algül aşklarına bir şans daha verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Kısa süre önce yollarını ayırma kararı alan genç oyuncu Helin Kandemir ile Celal Can Algül, sürpriz bir şekilde aşklarına yeniden şans verdi. İkili, barışmanın ardından ilk kez birlikte görüntülendi. Arkadaşlarının düğününe el ele katılan çift, bu karelerle magazin gündemini yeniden hareketlendirdi.

Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan genç oyuncu Helin Kandemir, bir süredir oyuncu Celal Can Algül ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Kısa süre önce ani bir kararla yollarını ayıran çiftin ilişkisi, magazin kulislerinde çok konuşulmuştu.

BARIŞTILAR

Ancak ikiliden hayranlarını sevindiren sürpriz bir gelişme yaşandı. Kandemir ve Algül'ün ayrılığın ardından aşklarına yeniden şans verdikleri ortaya çıktı. Çift, önceki gün yakın arkadaşlarının düğününe birlikte katılarak barıştıklarını adeta ilan etti.

Ünlü oyuncu Helin Kandemir, düğünde sevgilisiyle çekildiği romantik bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve "barıştılar" yorumlarıyla gündeme oturdu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500

