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Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı

Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı
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İlk ve Son dizisinin başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nın dizi için uzuvlar arasında çektirdikleri fotoğraf büyük tepki çekti.

İstanbul Fatih'te 4 Ekim Cuma günü 19 yaşındaki Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar gündeme gelmişti.

Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Büyük tepki çeken fotoğraf kareleri sonrası bir açıklama yapmak zorunda kalan ünlü oyuncu, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" demişti.

Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı

O FOTOĞRAFA DA TEPKİ YAĞDI

Kadın cinayetleri gündemdeki yerini korurken şimdi de Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe parçalanmış manken uzuvlarının arasında verdiği pozlar gündem oldu. Birçok kullanıcı hiçbir şeyden ders almadığımızı ve fotoğrafın rahatsız edici olduğunu belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Bişey anlatılmak isteniyor.Canice,insan düşmanı bazı yaratıklar mesaj veriyor.

Yorum Beğen25
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Haber Yorumlarıselen öztürk:

Sanat bu değil bir duruşunuz bir karakteriniz olsun bu neidr böyle ne iğrenç göze de hitap etmiyor kulağa da

Yorum Beğen13
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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

bana göre bunlar ademoğlu olamaz iblis soyundan gelmişler.

Yorum Beğen4
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