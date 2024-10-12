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Hande Yener, Gebze Belediyesi'nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır

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Dün Gebze'de yaşanan hayvan katliamı Türkiye infial yarattı. Yaşanılan korkuç olaya tepkiler sürerken Katliama tepki göstermek için Gebze barınağının önüne giden şarkıcı Hande Yener, Özellikle 2 aydır insan olmaktan utanıyorum. Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır" dedi.

Dün Gebze Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yuva bekleyen yaklaşık 50 kedi ve köpeğin ilaçlarla zehirlenerek katledildiği ortaya çıkmış, yaşananlar kan dondurmuştu.

Vicdan sorgulatan bu olay sosyal medyada büyük ses getirirken yaşanan katliama birçok ünlü isimden tepki gelmiş, özellikle Hande Yener yaşananların peşini bir an olsun bırakmamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise iki ünlü isim yaşananlara tepki göstermek için bulundukları yerden yola çıkarak Gebze'ye gitti.

Orada yer alan kalabalık topluluğa dahil olarak katledilen 50'ye yakın hayvan için canla başla mücadele eden Yener çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'HAYVAN KELİMESİ BENİM İÇİN BİR İLTİFATTIR'

Ünlü şarkıcı yaptığı konuşmada '2 aydır insan olmaktan utanıyorum, Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır. Bir hayvan kadar duygulu olmak isterdim. Onlara aciz davrananları affetmiyorum' ifadelerini kullandı.

Hande Yener, Gebze Belediyesi'nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Gebze Belediyesi Hayvan Hakları Hande Yener Türkiye 3-sayfa Magazin Yaşam Gebze

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Yorumlar (1)

Ümit Özdemir:

ayni hassasiyeti katledilen müslümanlar içinde bekliyoruz!

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