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Komedyen Hayrettin, Karadeniz Ereğli'de kahkaha dolu gece yaşattı

Komedyen Hayrettin, Karadeniz Ereğli'de kahkaha dolu gece yaşattı
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Ünlü komedyen Hayrettin, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki ACHERON Amfi Tiyatro'da 'Kaos Şov' ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü komedyen Hayrettin, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde izleyenlere kahkaha dolu bir gece yaşattı.

ACHERON Amfi Tiyatro'da düzenlenen gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dijital platformlarda büyük ilgi gören "Kaos Şov" konseptiyle sahneye çıkan Hayrettin, kendine özgü mizah anlayışı, doğaçlama performansları ve seyircilerle kurduğu samimi diyaloglarla izleyenleri kahkahaya boğdu. Yaklaşık 2 saat süren gösteri boyunca salonda eğlenceli anlar yaşandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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