Hayrettin'in programına çağırdığı Ajdar'ın istediği rakam dudak uçuklattı

Komedyen Hayrettin, programına Popstar yarışmasıyla ünlenen Ajdar'ı davet etmek istediğini ancak şarkıcının çok yüksek rakam istediğini söyledi. Hayrettin, "Ajdar'ı konuk almak istiyorum. 50 milyon euro istedi. Anında hesabına istiyor. 300 koruma istiyor" ifadelerini kullandı.

"Nane Nane", "Çikita Muz" ve "Şahdamar" gibi şarkılarıyla tanınan Ajdar, yeniden gündeme geldi. Komedyen Hayrettin, sunduğu Kaos Show programına Ajdar'ı konuk etmek istediğini ancak aldığı yanıt karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.

"50 MİLYON EURO, 300 KORUMA İSTEDİ"

Ajdar ile iletişime geçen Hayrettin, konukluk şartlarını kamuoyuyla paylaştı. Hayrettin, Ajdar'ın programa katılmak için 50 milyon euro(Yaklaşık 2 milyar 570 milyon TL) ücret talep ettiğini ve ödemenin anında hesabına yatırılmasını istediğini açıkladı. Hayrettin ayrıca Ajdar'ın 300 kişilik koruma talebinde bulunduğunu da dile getirdi.

"BİZİM ÜNLÜMÜZ DE AJDAR"

Ajdar'ı programa almak istediğini vurgulayan Hayrettin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ajdar'ı konuk almak istiyorum. 50 milyon euroistedi. Anında hesabına istiyor. 300 koruma istiyor. Biz Ajdar'ı istiyoruz, alacağız inşallah. Bizim ünlümüz de Ajdar. Herkese kapımız sonuna kadar açık."

DAHA ÖNCE DE UÇUK TALEPLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Popstar yarışmasıyla 2003 yılında tanınan Ajdar, geçmiş yıllarda da talep ettiği yüksek ücretler ve sıra dışı istekleriyle sık sık gündeme gelmişti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Ajdar'ın Kaos Show davetiyle yeniden konuşulması dikkat çekti.

