Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, köpeğiyle birlikte sakin bir yürüyüşe çıkmıştı ki, beklenmedik bir şekilde sosyal medyanın gündemine oturdu. Sokakta karşılaştığı genç bir hayranının fotoğraf isteğini kırmayan Özberk, çekilen kare nedeniyle adeta polemiğin ortasında kaldı.

FOTOĞRAFA YAZDIĞI NOT OLAYI ALEVLENDİRDİ

Hayran , birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşırken altına şu notu düştü: Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti. Bu ifade kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda yorum aldı.

TEPKİ YAĞDI

Pek çok kullanıcı, yapılan yorumu haksız ve saygısız buldu. Yorumlar arasında "İnsan sevdiği kişiyi bu şekilde küçük düşüremez" ve "Burcu Özberk'in hiçbir suçu yok, yorum yapan haksız" gibi ifadeler öne çıktı.

Böylece ünlü oyuncu Özberk, hiçbir şekilde dahil olmadığı bir yorum üzerinden sosyal medyanın gündemine oturmuş oldu.