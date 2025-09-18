Haberler

Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burcu Özberk, köpeğiyle yürüyüş sırasında bir hayranıyla fotoğraf çektirdi. Ancak hayranın kareyi "Sen fotoğraflarda çok güzeldin, benim aşkım bitti" notuyla paylaşması sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar Özberk'i değil, yorumu yapan kişiyi eleştirdi.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, köpeğiyle birlikte sakin bir yürüyüşe çıkmıştı ki, beklenmedik bir şekilde sosyal medyanın gündemine oturdu. Sokakta karşılaştığı genç bir hayranının fotoğraf isteğini kırmayan Özberk, çekilen kare nedeniyle adeta polemiğin ortasında kaldı.

Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

FOTOĞRAFA YAZDIĞI NOT OLAYI ALEVLENDİRDİ

Hayran , birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşırken altına şu notu düştü: Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti. Bu ifade kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda yorum aldı.

Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

TEPKİ YAĞDI

Pek çok kullanıcı, yapılan yorumu haksız ve saygısız buldu. Yorumlar arasında "İnsan sevdiği kişiyi bu şekilde küçük düşüremez" ve "Burcu Özberk'in hiçbir suçu yok, yorum yapan haksız" gibi ifadeler öne çıktı.

Böylece ünlü oyuncu Özberk, hiçbir şekilde dahil olmadığı bir yorum üzerinden sosyal medyanın gündemine oturmuş oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi

Altın gece rekor kırdı, tek açıklama ile rüzgar tersine döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Yusuf Akçiçek! İlk maçını izleyenler şaştı kaldı

Yok artık Yusuf! İlk maçını izleyenler şaştı kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.