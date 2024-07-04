Takipçisini kıramadı! Hayko Cepkin, Türkiye maçıyla çakışan konserinin saatini değiştirdi

Güçlü sesi ve şarkılarıyla kendisine hayran bırakan Hayko Cepkin, cumartesi günü İstanbul'da konser verecek. Konser saatinin Türkiye- Hollanda çeyrek final maçıyla çakıştığını fark eden bir kullanıcının yorumunu gören şarkıcı, alkış toplayan bir harekete imza attı.

"MAÇ KAÇMASIN DİYE SAATİNİ DEĞİŞTİRDİK"

Hayko Cepkin konserine bilet alan bir kullanıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak"İlk defa çeyrek final gördüm. Maç saatinde Hayko Cepkin konserindeyiz. Şansım bu kadar" dedi. Hayranının paylaşımını gören Cepkin ise "Hizmet kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimiz ile aynı gün aynı saate denk geldi. Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5000 kişi maçı seyrederiz. İşte hizmet. Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15 konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım. Sevgiler" dedi.