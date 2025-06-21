Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu

Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
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Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
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Cezaevinde yakalandığı Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yaşam savaşını kaybetti. Candan'ın cenaze namazı 18 Haziran Salı günü öğle vakti İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Cenazesi, Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. Sevenleri ve ailesi son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde olduğu sırada Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

Yeme bozukluğu nedeniyle 23 kiloya kadar düşen genç fenomen, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alındı. Önceki gün kalbi duran Candan, ilk müdahalenin ardından hayata döndürülse de, takip eden 24 saatlik kritik süreçte kalbi ikinci kez durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nihal Candan, yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Ailesinden yapılan açıklamaya göre, Nihal Candan'ın cenaze namazı bugün öğle vaktinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Genç fenomenin naaşı, daha sonra Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCan Reno:

18 hazıransa daha var cunku bugun 21 hazıran !

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Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

bu haberi yazan yayınlayan salak mı, yoksa kurumu çekiyor bu gün 21 Haziran, caneze 18 Haziran diye yazmışsınız..!

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Haber Yorumları8zkd8664ht:

sosyal medya fenomeni değil sosyal medya soytarısı. Böyle diyeceksiniz.

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Haber Yorumları8zkd8664ht:

Ben böylelerine hiç acımıyorum. Darısı Dilan Polat’ın başına.

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Haber YorumlarıHüseyin U:

Derin dondurucuda bir sene tutmak akıllıca değil....

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