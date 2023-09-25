Mustafa ve Neşe arasındaki fırtınalı havalar yerini dinginlik ve mutluluğa bırakırken, ev işlerindeki uyumları izleyenleri gülümsetecek. Serdar ise kafenin açılışını organize ederken, renkli ve sürpriz dolu anlar yaşanacak. Aylin'in abisi Murat, Türkan'ı etkilemek için çeşitli yollar denemeye başlayacak. Aynı zamanda aile, Aylin'in gerçek mesleğini öğrenirken ve Neşe'nin babasını arama kararıyla yeni bir döneme adım atacak.

Hayatımın Neşesi'nde bu hafta neler olacak:

Mustafa ve Neşe arasındaki fırtınalı havalar yerini dinginlik ve mutluluğa bırakırken, ev işlerindeki uyumları izleyenleri gülümsetecek. Neşe'nin hastanedeki yeni hekimle yaşadığı kötü karşılaşma ise merak uyandıran bir diğer detay olacak.

Bu sırada Serdar, büyük bir heyecan ve titizlikle kafenin açılışını organize edecek. Renkli ve sürpriz dolu anların yaşanacağı kafenin açılış gününde tüm aile bir araya gelecek.

Aylin'in abisi Murat, Türkan'ı etkilemek için kolları sıvayacak ve farklı yollar denemeye başlayacak.

Bir yanda Aylin'in gerçek mesleğini öğrenen aile, bir yanda Neşe'nin babasını arama kararı, yeni bir dönemin kapısını aralayacak.