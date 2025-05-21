Havalimanında bir hayli eğlendi! İrem Derici'den ilginç dans

Havalimanında bir hayli eğlendi! İrem Derici'den ilginç dans
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Havalimanında bir hayli eğlendi! İrem Derici'den ilginç dans
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Ünlü şarkıcı İrem Derici, havalimanında yanındaki kişi ile dans etti. İlginç hareketler sergileyen Derici'nin o anları dikkat çekti.

Pop şarkıcısı İrem Derici, havalimanında uçağa geçmeden önce dans etti. Neşeli halleri dikkatlerden kaçmayan Derici, ilginç figürler sergiledi.

İREM DERİCİ, HAVALİMANINDA DANS ETTİ

Pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici, mesleğinin yanı sıra aşk hayatıyla zaman zaman dikkat çekerken, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Havalimanında bir hayli eğlendi! İrem Derici'den ilginç dans

İLGİNÇ HAREKETLER SERGİLEDİ

Ünlü şarkıcı, havalimanında uçağa binmeden önce yanındaki kişi ile dans etti. İlginç hareketler sergileyen Derici'nin bir hayli keyifli olduğu görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin de Derici'yi şaşkınlıkla izlediği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıv5ysq624hg:

dengesiz

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Haber Yorumlarıx89hcrbk5m:

Kafaları çekip çekip toplum içine çıkıyorlar.

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