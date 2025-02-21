Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar
Rapçi Lvbel C5'in "Hav Hav Hav" şarkısının ardından şimdi de Hayrı isimli bir şarkıcı, "Miyav" isminde şarkı yaptı.
Ünlü rapçi Lvbel C5'in geçtiğimiz haftalarda çıkardığı "Hav Hav Hav" isimli şarkısı tepki çekti. Sözleri nedeniyle eleştirilen şarkı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
"HAV HAV HAV" YETMEDİ, "MİYAV" ŞARKISI YAPTI
Lvbel C5'e özenen Hayri isimli bir kişi de harekete geçti. Hayri, "Miyav" isimli şarkı yaptı. Şarkının kısa zamanda yayınlanacağı belirtilirken sosyal medya kullanıcıları, "Sırada hangi hayvan var?" sorusunu soramadan edemedi.
CİMER'E ŞİKAYET EDİLMİŞTİ
Lvbel C5'in "Hav Hav Hav" şarkısı, geçtiğimiz haftalarda müzik listelerinde en çok dinlenen şarkı olmuştu. Şarkı sözleri nedeniyle CİMER'e şikayet edilmişti.