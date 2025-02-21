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Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar

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Rapçi Lvbel C5'in "Hav Hav Hav" şarkısının ardından şimdi de Hayrı isimli bir şarkıcı, "Miyav" isminde şarkı yaptı.

Ünlü rapçi Lvbel C5'in geçtiğimiz haftalarda çıkardığı "Hav Hav Hav" isimli şarkısı tepki çekti. Sözleri nedeniyle eleştirilen şarkı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"HAV HAV HAV" YETMEDİ, "MİYAV" ŞARKISI YAPTI

Lvbel C5'e özenen Hayri isimli bir kişi de harekete geçti. Hayri, "Miyav" isimli şarkı yaptı. Şarkının kısa zamanda yayınlanacağı belirtilirken sosyal medya kullanıcıları, "Sırada hangi hayvan var?" sorusunu soramadan edemedi.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Lvbel C5'in "Hav Hav Hav" şarkısı, geçtiğimiz haftalarda müzik listelerinde en çok dinlenen şarkı olmuştu. Şarkı sözleri nedeniyle CİMER'e şikayet edilmişti.

Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVolkan Cetin:

hayvanlar alemi

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Haber YorumlarıSer_hat:

Saçma sapan...

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Haber YorumlarıFenasi Kerim:

Şunun gibi ülkeye faydasız insanların haberinin bile yapılmasını kınıyorum

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

beyinsizlerin şöhret olduğu bir zamanda yaşamak...

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Haber YorumlarıErhan Karaoglan:

ne jadar geri zekalı bir topluluk olmuşuz yahu

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Haber Yorumlarınuman civan:

Bu şahısın derhal hayvan ıslahevine alınması şarttır.Nerede hayvan haklarını savucuları

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