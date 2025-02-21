Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar

Ünlü rapçi Lvbel C5'in geçtiğimiz haftalarda çıkardığı "Hav Hav Hav" isimli şarkısı tepki çekti. Sözleri nedeniyle eleştirilen şarkı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"HAV HAV HAV" YETMEDİ, "MİYAV" ŞARKISI YAPTI

Lvbel C5'e özenen Hayri isimli bir kişi de harekete geçti. Hayri, "Miyav" isimli şarkı yaptı. Şarkının kısa zamanda yayınlanacağı belirtilirken sosyal medya kullanıcıları, "Sırada hangi hayvan var?" sorusunu soramadan edemedi.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Lvbel C5'in "Hav Hav Hav" şarkısı, geçtiğimiz haftalarda müzik listelerinde en çok dinlenen şarkı olmuştu. Şarkı sözleri nedeniyle CİMER'e şikayet edilmişti.