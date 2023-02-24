Hatay'daki Doğukan Manço'dan duygulandıran paylaşım! Enkazın duvarından babasının şarkı sözleri çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'a giderek depremzedelere yardım eden Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, enkazdaki duvar parçasını görünce sessiz kalamadı. Babasının Yaz Dostum şarkısının yazılı olduğu duvarı paylaştı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremden etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da önceki akşam iki deprem daha meydana geldi. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da depremzedelere yardım etmek için Hatay'a gitti.

"KİMSE GÖÇMEZ BU DÜNYADAN MAL İLE"

Sosyal medya hesabından sık sık yardım çağrısında bulunan Doğukan Manço, bir enkazın üzerinde babası Barış Manço'nun 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' şarkısına ait "Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile" sözlerinin bulunduğu duvar yazısını paylaştı.

"ASLINDA NE KADAR DA MUTLUYMUŞUZ"

Doğukan Manço sosyal medya hesabından depremin hemen ardından yaptığı bir paylaşımda, "Geçen hafta bir çoğumuzun türlü türlü sıkıntıları vardı. Kim bilir kaç kişinin keyfi yoktu. Şimdi dönüp geçen haftaya baktığımızda aslında ne kadar mutluymuşuz" demişti.