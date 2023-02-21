Hatay'da depremlerde amcası enkaz altında kalan oyuncu Burcu Biricik, yardım çağrısında bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Çok sayıda binanın yıkıldığı depremlerin ardından sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunan oyuncu Burcu Biricik, amcasının enkaz altında kaldığını söyledi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremler, Hatay'da büyük hasara neden oldu. Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da dün akşamsaat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

"AMCAM ENKAZ ALTINDA"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, amcasının depremlerin ardından enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi. Deprem bölgelerine yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Oğuzhan Uğur'un paylaşımına yorum yapan Biricik, "Hatay Antakya, Küçük Dalvan İpek sokakta amcam enkaz altında kaldı. Lütfen acil yardım. Yönlendireceğiniz bir ekip var mıdır Oğuzhan?" dedi.