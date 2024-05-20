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Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum

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Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, rahatsızlıklarından dolayı adeta açlık diyetine başladı. Kampa giden oyuncu, "Hiçbir şey çiğnemiyorum, yemek yemiyorum" diyerek 4 gündür sadece sıvı ile beslendiğini söyledi.

Masumlar Apartmanı, Bihter ve Bergen gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve son olarak Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan Farah Zeynep Abdullah, detoks kampına gitti. Birçok rahatsızlığı olduğunu söyleyen oyuncu, sıvı diyetine başladı.

Instagram hesabından yayınladığı videoda kamptaki sürecinden bahseden Abdullah "Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım, beynimde lezyon var" diyerek sevenlerini üzdü. Kampın ilk günlerinde çok zorlandığından bahseden oyuncu, "4 gündür hiçbir şey çiğnemiyorum. Yemek yemiyorum. Sıvı ile besleniyorum" ifadelerini kullandı.

Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum

Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Farah Zeynep Abdullah Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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