Hasret Giderdiler

Bir cafe'de buluşup hasret giderdiklerini söyeleyen Hülya Yürekli Seloni ile Meltem Ören, objektiflere poz verip muhaberilerle sohbet ettiler.

İkili,"Bizim dostluğumuz 25 yıla kadar dayanır. Ara ara buluşup hasret gideriyoruz" dediler. Bu arada yüzlerinin değişmemesi ile ilgili "Hiçbir zaman ikimizde estetik yaptırmadık. Gerek de duymadık. Estetik yaptırmadığımız için hep aynı yüzle kaldık. Tabi ki formda kalmamızın nedeni her zaman spor yapmak" diye konuştular.

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