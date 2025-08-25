Hasan Can Kaya'nın yeni adresi belli oldu
Exxen'le yollarını ayıran Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programının yeni adresi Disney Plus oldu.
Exxen'in ardından nerede yayınlanacağı merak edilen Konuşanlar programının yeni adresi netleşti. Programın sunucusu Hasan Can Kaya Disney Plus ile anlaştı.
HASAN CAN KAYA, DİSNEY PLUS İLE ANLAŞTI
Konuşanlar programını 4 yıl boyunca Exxen'de yayınladıktan sonra Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran Hasan Can Kaya'nın yeni adresi merak ediliyordu. İzleyicilerin beklediği haber sonunda geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hasan Can Kaya kararını verdi. Konuşanlar programının yeni yayın platformu Disney Plus oldu.
Kaynak: Haberler.com / Magazin