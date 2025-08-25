Hasan Can Kaya'nın yeni adresi belli oldu

Güncelleme:
Exxen'le yollarını ayıran Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programının yeni adresi Disney Plus oldu.

HASAN CAN KAYA, DİSNEY PLUS İLE ANLAŞTI

Konuşanlar programını 4 yıl boyunca Exxen'de yayınladıktan sonra Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran Hasan Can Kaya'nın yeni adresi merak ediliyordu. İzleyicilerin beklediği haber sonunda geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hasan Can Kaya kararını verdi. Konuşanlar programının yeni yayın platformu Disney Plus oldu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
iyi pok ettin Ermenilerin sözcüsü ve yahudi firma ve İsrail’in en büyük finansorlerinden ile anlaştın!!!!

