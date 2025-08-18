Hasan Can Kaya'nın tavırları olay olmuştu, Murat Boz'dan açıklama geldi

Hasan Can Kaya'nın tavırları olay olmuştu, Murat Boz'dan açıklama geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hasan Can Kaya'nın tavırları olay olmuştu, Murat Boz'dan açıklama geldi
Haber Videosu

Geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'da düzenlenen "Yapar Mısın?" lansmanında Hasan Can Kaya'nın tavırları çok konuşulmuştu. Sosyal medyada "Zorla getirilmiş gibi" yorumları yapılırken Murat Boz, "Hasan inanılmazdı, çok alakasız duruyordu ama şarkıyı sevdi" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Murat Boz'un geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'da gerçekleştirdiği "Yapar Mısın?" şarkısının lansman gecesi, hem katılan ünlü isimler hem de ortaya çıkan görüntülerle gündeme damga vurdu.

Kutlama gecesine Rıza Kocaoğlu, Hasan Can Kaya ve İbrahim Büyükak gibi ünlü isimler de katıldı. Ancak özellikle Hasan Can Kaya'nın tavırları sosyal medyada en çok konuşulan detay oldu.

"ZORLA GETİRİLMİŞ GİBİ DURUYOR" YORUMLARI

Geceye dair yayınlanan videolarda Kaya'nın durgun halleri dikkat çekince sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, "Bu adam neden bu kadar dertli?", "Sanki zorla getirilmiş gibi" ve "Baskı altındaysan göz kırp Hasan Can" şeklinde esprili paylaşımlar yaptı.

MURAT BOZ'DAN ESPRİLİ YANIT

Lansmandaki görüntüler hakkında konuşan Murat Boz da yorumlara katıldı. Videoları izlediğinde kendi de güldüğünü belirten şarkıcı, şu sözleri dile getirdi:

"Hasan inanılmazdı, yalan söylemeyeceğim, çok alakasız duruyordu. Ama şarkıyı sevdi, bundan emin olabilirsiniz. Görüntülerde sanki onları zorla getirmişim gibi bir hava var."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şu Hasan Can'ı şişirip şirip parlattınız hee son 3 yıldır

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

ama adam iyi program yapıyor güldürüyor. konsepti tutmuş parasını kazanıyor. biz niye şişirelim.

yanıt5
yanıt14
Haber YorumlarıAdsız biri:

Netherill inşallah bi gün o programa ananla bacın da katılır biz de izleriz. İnşallah o zaman da bu operasyon çocuğunun programını da begenirsin

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıFirat Tas:

İyide bundan kime ne haber değeri yok

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk:

Herkes Hasan Can'ı kötülemiş, tanımam etmem, ama madalyonun diğer yüzüne de bakmak gerek, neden programı tutuyor, zorla insanlara izletmiyorlar. Japonya, Almanya gibi ülkelerde insanlar nasıl yaşıyor, alışkanlıkları neler? Demek ki, sen üretime, hukuka dayalı düzeni cezbedici kılamıyorsun, insanların onu tercih etmesini sağlamıyorsun. İnsanlara faydalı içerikler kaliteli değil, ve-ve ya toplumun alt yapısı uygun değil, önemli olan bunları görmek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
Hindistan'da güvercin beslemek yasaklandı

Ülkede alarm zilleri çalıyor! Güvercin beslemek tamamen yasaklandı
Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun

Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.