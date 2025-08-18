Hasan Can Kaya'nın tavırları olay olmuştu, Murat Boz'dan açıklama geldi

Murat Boz'un geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'da gerçekleştirdiği "Yapar Mısın?" şarkısının lansman gecesi, hem katılan ünlü isimler hem de ortaya çıkan görüntülerle gündeme damga vurdu.

Kutlama gecesine Rıza Kocaoğlu, Hasan Can Kaya ve İbrahim Büyükak gibi ünlü isimler de katıldı. Ancak özellikle Hasan Can Kaya'nın tavırları sosyal medyada en çok konuşulan detay oldu.

"ZORLA GETİRİLMİŞ GİBİ DURUYOR" YORUMLARI

Geceye dair yayınlanan videolarda Kaya'nın durgun halleri dikkat çekince sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, "Bu adam neden bu kadar dertli?", "Sanki zorla getirilmiş gibi" ve "Baskı altındaysan göz kırp Hasan Can" şeklinde esprili paylaşımlar yaptı.

MURAT BOZ'DAN ESPRİLİ YANIT

Lansmandaki görüntüler hakkında konuşan Murat Boz da yorumlara katıldı. Videoları izlediğinde kendi de güldüğünü belirten şarkıcı, şu sözleri dile getirdi:

"Hasan inanılmazdı, yalan söylemeyeceğim, çok alakasız duruyordu. Ama şarkıyı sevdi, bundan emin olabilirsiniz. Görüntülerde sanki onları zorla getirmişim gibi bir hava var."