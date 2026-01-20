Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı

ABD'de tatil yapan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, Hollywood'un efsane isimlerinden Jude Law ile karşılaştı. İkilinin buluşmasına damga vuran detay ise Law'ın Türk sinemasına ve Nuri Bilge Ceylan'a olan derin hayranlığı oldu.

Sosyal medyanın ve talk-show dünyasının sevilen ismi Hasan Can Kaya, tatil için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya yıldızı Jude Law ile karşılaştı. Tesadüfi buluşmayı ölümsüzleştiren Kaya, ünlü aktörle yaptığı sinema sohbetinin detaylarını takipçileriyle paylaştı.

"BABAMDAN 5 YAŞ KÜÇÜK AMA BENDEN GENÇ GÖRÜNÜYOR"

Hasan Can Kaya, 53 yaşındaki Jude Law ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından esprili bir notla yayınladı. Ünlü oyuncunun formuna dikkat çeken Kaya, "Adam babamdan 5 yaş küçük, benden genç görünüyor. Samimi, cool hem de sinefil" ifadelerini kullanarak Law'ın enerjisine hayran kaldığını belirtti.

NURİ BİLGE CEYLAN HAYRANI ÇIKTI

Görüşmenin en dikkat çekici noktası ise Jude Law'ın Türk sinemasına olan ilgisi oldu. Hasan Can Kaya, ünlü oyuncununTürk sinemasını yakından takip etiğini ve özellikle ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a büyük bir hayranlık duyduğunu söylediğini belirtti.