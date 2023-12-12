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Hasan Can Kaya Avrupa Turnesine Devam Ediyor

12 Aralık 2023 19:11 Güncelleme: 19:12 Abone Ol

Çok Aşk filminin vizyona girmesinin ardından çalışmalarına ara vermeden yeni turnesini planlayan Hasan Can Kaya, Almanya'da hayranlarıyla buluştu. Uzun süredir aldığı talepler sonucunda kapsamlı bir Avrupa rotası oluşturan komedyen, 2024 yılında da turnesine devam edecek.