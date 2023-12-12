Üye Girişi
Haberler

Hasan Can Kaya Avrupa Turnesine Devam Ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Çok Aşk filminin vizyona girmesinin ardından çalışmalarına ara vermeden yeni turnesini planlayan Hasan Can Kaya, Almanya'da hayranlarıyla buluştu. Uzun süredir aldığı talepler sonucunda kapsamlı bir Avrupa rotası oluşturan komedyen, 2024 yılında da turnesine devam edecek.

'Çok Aşk' filminin vizyona girmesinin ardından çalışmalarına ara vermeden yeni turnesini planlayan Hasan Can Kaya, yurt dışındaki hayranlarıyla buluştu.

Uzun süredir aldığı talepler sonucunda kapsamlı bir Avrupa rotası oluşturan komedyen, 2024 yılında da devam edecek turnesinin ilk ayağını gerçekleştirdi.

Biletleri haftalar öncesinden tükendi

Hasan Can Kaya, 'Stand-Up Party' adını taşıyan şovuyla önce Almanya'da sahnedeydi. Stutgart, Berlin, Mannheim, Bochum ve Münih'te 5 gösteri yapan ünlü komedyenin gösterisinin biletleri haftalar öncesinden tükendi.

Her bir salonda binlerce hayranıyla buluşan Hasan Can Kaya'nın şovu izleyenlere kahkaha şöleni yaşattı.

Ünlü komedyenin gösterisini izlemek isteyen fakat kendi şehirlerinde bilet bulamayan hayranları bile farklı şehirlerden gelerek gösteriyle buluştu.

Hasan Can Kaya 2024 yılında da Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve İsviçre'nin farklı şehirlerinde hayranlarıyla buluşacak.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Hasan Can Kaya Almanya Sanat Sinema Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Lens - Sevilla maçı CANLI izle! Lens - Sevilla maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 12 Aralık EXXEN spor canlı izle! MasterChef 1. eleme adayları kim oldu? 12 Aralık eleme potasında kimler var? 12 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Akif filmi konusu ne, oyucuları kim? Akif filmi nerede, ne zaman çekildi? ABD Kasım ayı enflasyon rakamları! Çekirdek enflasyon ne kadar oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Buz Yolu filmi oyuncuları kim? Buz Yolu filmi konusu, oyuncuları ve Buz Yolu özeti! Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? Bu akşam oynanacak olan ŞL maçları kaçta başlayacak? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title