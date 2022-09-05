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Harbiye'de Berkay'dan muhteşem performans

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Harbiye'de Berkay'dan muhteşem performans

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Atlantis Yapım'ın organize ettiği "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" üçüncü gecesinde Türk pop müziğinin sevilen sesi Berkay, sergilediği performans ile hayranlarından tam not aldı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Atlantis Yapım'ın organize ettiği "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" üçüncü gecesinde Türk pop müziğinin sevilen sesi Berkay, sergilediği performans ile hayranlarından tam not aldı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda efsane konserlerin ev sahibi Atlantis Yapım'ın organize ettiği "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" üçüncü gecesinde Türk Pop Müziğinin sevilen sesi Berkay, performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Hayranlarına, dillere destan sahnesiyle harika bir müzik ziyafeti sunan Berkay, gecenin başından sonuna kadar kendisine eşlik eden dev koro ile birlikte şarkılarını söyledi. Dinleyicileri ile kurduğu iletişim ile herkesi kendine hayran bırakan Berkay 'Bu gece eğlenmeye geldik. Bu gece eğlence garanti. Yağmur yağacak mı diye merak edenler; 23.40'ta yağacak' dedi. Bu sözler üzerine bol kahkaha ve alkış sesleri duyulurken Berkay 'Çok güzelsiniz' dedi. Berkay'ın bir ara kızı Arya'yı da kucağına alması izleyici tarafından alkışlandı.

Mustafa Sandal ve Ersay Üner sürprizi

Konserinin ikinci yarısını sevilen hit parçası 'İzmirli' ile açan Berkay daha sonra 'Gidenlerden' şarkısına girdi. Birden bire şarkının sahibi ve Türk pop müziğinin ünlü ismi Mustafa Sandal'ın şarkıya eşlik ederek sahneye gelmesi seyircilerden büyük alkış aldı.

Birlikte şarkıyı tamamladıktan sonra Berkay 'Tek şarkı için konuşmuştuk ama bırakmıyorum. Mustafa çok önemli 'Best Of' albümünü tamamlamak üzere, benden söylemesi' dedi. 'Onun Arabası Var' ve 'Sorma' şarkılarını da Berkay ile birlikte okuduktan sonra Mustafa Sandal 'Berkay abim benim Harbiye sahne hayalimi gerçekleştirdi. Ortada çok şarkı gibi, müzisyen gibi isimler var. Şu anda yanımda gerçekten müzik aşkıyla dolu, müziğe gönül vermiş harika bir yorumcu olan Berkay var. Zaten siz onu bu yüzden çok seviyorsunuz' dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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