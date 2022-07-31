Hande Sarıoğlu... GÖĞÜSLERİ İLE YİNE OLAY YARATTI!
"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" açıklamasıyla gündem olan Hande Sarıoğlu yine olay bir paylaşım yaptı. Yeni dönem için bir marka ile anlaşan ünlü spiker markanın reklamını da göğüsleriyle yaptı. Ünlü spiker paylaşımında "Hande Sarıoğlu'na yeni göğüs sponsoru" yorumunda bulununca takipçileri de kendilerini tutamadı.
Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu yine olay paylaşımlara imza attı.
Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım.
Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak.
Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti.
Hande Sarıoğlu bu sefer göğüslerini reklama alet etti.
Bir marka ile anlaşma yapan Sarıoğlu bunu duyururken ilginç bir yola başvurdu.
"YENİ GÖĞÜS SPONSORU"
"KAP açıklaması" diyerek paylaşım yapan Sarıoğlu "Hande Sarıoğlu'na yeni göğüs sponsoru...
Sponsorluk anlaşması sağlandı. Yapılan basın toplantısının ardından anlaşmanın detayları belli oldu.
Hande Sarıoğlu'nun göğüs sponsorluğu için attığı imza;
Türk futbol tarihinin en yüksek göğüs reklam bedeli olacak" dedi.
Bu paylaşım notu Hande Sarıoğlu'nun hayranlarını da coşturdu.
Hande Sarıoğlu'nunn takipçileri "Bu göğüslere de bu yakışırdı", "Zamanında yaptığın yatırım meyve verdi" yorumları yaptı.