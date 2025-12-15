Haberler

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından ünlü spiker Hande Sarıoğlu'ndan zehir zemberek açıklama geldi. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddialarına tepki gösteren Sarıoğlu, "Benim adımı görebiliyor musunuz raporda? Benim adım geçiyor mu iyi bakın! Bana iftira atanlar utanır mı bilmem ama ben kimseye hakkımı helal etmiyorum." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheliden Adli Tıp Kurumu'nca saç ve kan örnekleri alındı.

ERSOY VE 6 KİŞİNİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy ile şüpheliler Ela Rumeysa Cebeci, Ufuk Tetik, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay'ın uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenildi.

HANDE SARIOĞLU'NDAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddialarını sert bir dille yalanlayan ünlü spiker Hande Sarıoğlu'ndan zehir zemberek bir açıklama daha geldi. Sarıoğlu, kimseye hakkını helal etmediğini söyledi.

"KİMSEYE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Benim adımı görebiliyor musunuz raporda? Benim adım geçiyor mu iyi bakın! Bana iftira atanlar utanır mı bilmem ama ben kimseye hakkımı helal etmiyorum. İlk günden itibaren açıklama yapıyorum, ama siz tüm kötü niyetinizle benim kötü olmam için elinizden geleni yaptınız.

"HAKKIMA GİREN HERKESİN ALLAH BİN BELASINI VERSİN"

Güneş balçıkla sıvanmaz. Hakkıma giren herkesin Allah bin belasını versin. Gün yüzü görmeyin inşallah. İşiniz gücünüz rast gitmesin. Beter olun."

