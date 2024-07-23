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Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı! Gözler Ebru Şahin'i aradı

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Akın Akınözü'nün kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu annesi Özlem Akınözü, dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Daha önce anne acısı yaşayan Hande Erçel, hiç tanımadığı Akınözü'nü törende yalnız bırakmadı. Akınözü ile aylarca Hercai dizisinde başrolü paylaşan Ebru Şahin'in cenazeye gelmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Hercai dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, cumartesi günü kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özlem Akınözü dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Akın Akınözü'nü sanatçı dostları yalnız bırakmazken gözler eski partneri Ebru Şahin'i aradı.

HANDE ERÇEL, TANIMADIĞI AKINÖZÜ'NÜ YALNIZ BIRAKMADI

Annesinin ölümüyle kahrolan Akın Akınözü, cenaze töreni boyunca tabutun başından ayrılmadı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve dakikalarca gözyaşı döken oyuncuyu törene katılan sevenleri sakinleştirmeye çalıştı. Serkan Çayoğlu, Bige Önal, Tamer Karadağlı, Burcu Özbek, Hande Soral, Talat Bulut, Onur Büyüktopçu'nun katıldığı törene Akınözü'nü hiç tanımayan Hande Erçel'in gelmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda annesini kanser nedeniyle kaybeden Erçel, Akın Akınözü'nü acı gününde yalnız bırakmadı.

Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı! Gözler Ebru Şahin'i aradı

EBRU ŞAHİN GELMEDİ

İstanbul'da yapılan törende gözyaşları sel olurken herkesi gözü Akın Akınözü'nün Hercai dizisinde 69 bölüm partnerlik yaptığı Ebru Şahin'i aradı. Özlem Akınözü'nün vefatının ardından herhangi bir paylaşım yapmayan Şahin, törene de katılmadı. Akınözü ve Şahin'in Hercai dizisinin setinde anlaşamadığı ve son set günlerinde küs olduğu ileri sürülmüştü.

Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı! Gözler Ebru Şahin'i aradı

Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı! Gözler Ebru Şahin'i aradı

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Kanser Tedavisi Hande Erçel Ebru Şahin İstanbul Hercai Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Sinan Bayram:

ebru sahin'e cedicik izin vermemistir

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