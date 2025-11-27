Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
Hande Erçel, Moskova'daki film galasında küçük bir hayranına sert davranan korumayı "Stop" diyerek durdurdu ve minik kızı yanına aldı. Oyuncunun bu duyarlı tavrı sosyal medyada büyük takdir topladı.
- Hande Erçel, Moskova'daki film galasında korumasının küçük bir hayranına müdahalesine 'Hey hey hey, stop!' diyerek karşı çıktı.
- Hande Erçel, küçük hayranı yanına çağırarak onunla ilgilendi.
- Hande Erçel'in bu davranışı sosyal medyada takdir topladı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Rusya'da katıldığı film galasında sergilediği davranışla gündem oldu. Erçel, Moskova'daki etkinlikte kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen küçük bir hayranına müdahale eden korumaya sert şekilde karşı çıktı.
"HEY HEY HEY, STOP" DİYEREK DURDURDU
25 Kasım'da yayınlanacak "İki Dünya Bir Dilek" filminin galası için önceki gün Moskova'ya giden Erçel, korumalar eşliğinde yürürken minik bir hayranının kendisine yaklaşmaya çalıştığını fark etti. Korumalardan birinin çocuğa karşı sert bir tutum sergilemesi üzerine ünlü oyuncu, "Hey hey hey, stop!" diyerek korumayı durdurdu.
BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Hande Erçel daha sonra küçük kızı yanına çağırdı, nazikçe önüne alarak onunla ilgilendi. Bu anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve kullanıcıların büyük takdirini topladı. Erçel'in hayranları, oyuncunun duyarlı tavrının "örnek bir davranış" olduğunu belirterek çok sayıda destek mesajı paylaştı.