Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Rusya'da katıldığı film galasında sergilediği davranışla gündem oldu. Erçel, Moskova'daki etkinlikte kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen küçük bir hayranına müdahale eden korumaya sert şekilde karşı çıktı.

"HEY HEY HEY, STOP" DİYEREK DURDURDU

25 Kasım'da yayınlanacak "İki Dünya Bir Dilek" filminin galası için önceki gün Moskova'ya giden Erçel, korumalar eşliğinde yürürken minik bir hayranının kendisine yaklaşmaya çalıştığını fark etti. Korumalardan birinin çocuğa karşı sert bir tutum sergilemesi üzerine ünlü oyuncu, "Hey hey hey, stop!" diyerek korumayı durdurdu.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Hande Erçel daha sonra küçük kızı yanına çağırdı, nazikçe önüne alarak onunla ilgilendi. Bu anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve kullanıcıların büyük takdirini topladı. Erçel'in hayranları, oyuncunun duyarlı tavrının "örnek bir davranış" olduğunu belirterek çok sayıda destek mesajı paylaştı.