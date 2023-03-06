Hande Erçel ile Hakan Sabancı Aşkı Belgelendi
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İki gün önce Fransa'nın başkenti Paris'e giden ünlü oyuncu Hande Erçel ile ünlü iş insanı Hakan Sabancı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez görüntülendi. İşte haberin detayları...
Adı son dönemde aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, iki gün önce Fransa'nın başkenti Paris'e gitmişti.
Çiçeği burnunda sevgililer, akşam saatlerinde Gazetemagazin tarafından ilk kez görüntülendi. İlk kez poz veren ikiliden Erçel, "Her şey çok güzel" dedi.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin