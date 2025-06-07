Hande Dönmez Azka Otel'de Unutulmaz Bir Performans Sergiledi

Hande Dönmez Azka Otel'de Unutulmaz Bir Performans Sergiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Azka Otel, canlı müzik etkinlikleriyle yeni turizm sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı. Hande Dönmez, güçlü sesi ve performansıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Azka Otel'in geleneksel canlı müzik etkinlikleri kapsamında sahne alan Hande Dönmez, performansıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'un gözde turistik otellerinden Azka Otel, yeni turizm sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı. Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle oteldeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaşırken, misafirler için düzenlenen özel etkinlikler de hız kesmeden devam ediyor. Azka Otel'in geleneksel hale gelen canlı müzik etkinlikleri kapsamında dün akşam, sevilen sanatçı Hande Dönmez sahne aldı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Dönmez, repertuvarıyla büyük beğeni topladı.

Azka Otel'de yaz sezonu boyunca birbirinden ünlü isimlerin ağırlanmaya devam edileceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.