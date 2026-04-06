Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı tartışma yaratırken, beIN Trio ekibi pozisyonu detaylı şekilde değerlendirdi.

90+6’DA GELEN KRİTİK KARAR

Karşılaşmanın son anlarında verilen penaltı kararı, derbinin en çok konuşulan pozisyonlarından biri oldu. Hakem Yasin Kol’un kararı sonrası gözler yorumculara çevrildi.

“MÜDAHALE İÇERİDE TAMAMLANDI”

Deniz Çoban, pozisyonun devamlılığına dikkat çekerek müdahalenin ceza sahası içinde tamamlandığını ve penaltı kararının doğru olduğunu ifade etti.

“NET PENALTI” YORUMU

Bahattin Duran da müdahalenin riskli olduğunu ve Nene’nin sonraki hamlesini engellediğini belirterek pozisyon için “çok net penaltı” değerlendirmesinde bulundu.

VAR KARARINA DESTEK

Bülent Yıldırım ise temasın ceza sahası içinde etkili olduğunu vurgulayarak hem penaltı hem de sarı kart kararının doğru olduğunu söyledi. VAR müdahalesinin de yerinde olduğu ifade edildi.