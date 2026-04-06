Haberler

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı tartışma yaratsa da beIN Trio yorumcuları, müdahalenin ceza sahası içinde tamamlandığını belirterek kararın doğru olduğu görüşünde birleşti.

90+6’DA GELEN KRİTİK KARAR

Karşılaşmanın son anlarında verilen penaltı kararı, derbinin en çok konuşulan pozisyonlarından biri oldu. Hakem Yasin Kol’un kararı sonrası gözler yorumculara çevrildi.

“MÜDAHALE İÇERİDE TAMAMLANDI”

Deniz Çoban, pozisyonun devamlılığına dikkat çekerek müdahalenin ceza sahası içinde tamamlandığını ve penaltı kararının doğru olduğunu ifade etti.

“NET PENALTI” YORUMU

Bahattin Duran da müdahalenin riskli olduğunu ve Nene’nin sonraki hamlesini engellediğini belirterek pozisyon için “çok net penaltı” değerlendirmesinde bulundu.

VAR KARARINA DESTEK

Bülent Yıldırım ise temasın ceza sahası içinde etkili olduğunu vurgulayarak hem penaltı hem de sarı kart kararının doğru olduğunu söyledi. VAR müdahalesinin de yerinde olduğu ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Haberler.com
500

Yorumlar (34)

Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

hangi yorumcular bunlar fener bahçeli olanlarmı...??????

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıburhan Kankoc:

Bunlar takım tutmuyor...parayı verene düdük çalıyor..lig heyacanı devam etsin bein(siz)spor para kazansın....

yanıt46
yanıt24
Haber Yorumlarımelihsah özen:

Bilemedim bunlar Fenerbahçe li değil Galatasaray li olmayan az sayıdaki tarafsız yorumcular

yanıt2
yanıt2
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Pozisyon dışarıda başlıyor fakat içerde bitiyor. Futbol kuralları kitabına göre bu pozisyon net penaltı.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Tamam o zaman orta sahada faul yapsin adam koşa koşa ceza sahasına gelip düşsün o zaman

yanıt11
yanıt17
Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Dışarıda başlıyor içeride bitiyor diye birşey yok burda. Oyuncuyu ilk bozan müdahale anında hangi noktadaysa orası baz alınır.

yanıt4
yanıt5
Haber YorumlarıSeko:

Peki 8 dakka uzatma nerde.......istediğiniz kadar yırtının şampiyon Galatasaray

yanıt5
yanıt1
Haber Yorumlarıcengizhan hasman:

Seko penaltı pozisyonu 7. uzatma dakikasında oldu bu bir İkincisi maç 8 dakikadeğil belki beşiktaş beraberliği yakalar diye 11 dakika uzadı.

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıburhan Kankoc:

Trio ekibi patrona çalışıyor...rekabet artsın seyirci artsın...şaşırdıkmı?????

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Tüm 34 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

