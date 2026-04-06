Haberler

Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler’de 26 gole ulaşan Mbaye Diagne, kalan haftalarda 4 gol daha atması halinde 1. Lig’de bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçecek.

Trendyol 1. Lig’de Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Mbaye Diagne, gol krallığında zirveye koşarken tarihi bir rekorun da kapısını araladı.

26 GOLE ULAŞTI, REKORA YAKLAŞTI

Son olarak Boluspor karşısında 2 gol atan ve takımının 6-1’lik galibiyetinde başrol oynayan Diagne, ligdeki gol sayısını 26’ya yükseltti. Deneyimli golcü, bu performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

REKOR İÇİN 4 GOL YETERLİ

Diagne, kalan 5 haftada 4 gol daha atması halinde, 2018-2019 sezonunda Altay formasıyla 29 gol atan Marco Paixao’nun rekorunu geride bırakarak 1. Lig’de bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olacak.

TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

2001-2002 sezonundan bu yana ligde en golcü isimler arasında yer alan Paixao’nun yanı sıra Yunus Altun (28), Taner Demirbaş (27) ve Okan Yılmaz (25) gibi isimler listede bulunuyor. Diagne ise bu isimleri geride bırakmaya çok yakın.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi
600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor