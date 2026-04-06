Haberler

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’dan 2021’de çekilme sırasında geride bırakılan yaklaşık 7 milyar dolarlık askeri ekipmanın Taliban tarafından iade edilmesini yeniden gündeme getirdi. Trump daha önce de bu talebi dile getirirken, Taliban ekipmanları geri vermeyi reddediyor. Konu, ABD’nin çekilme sürecine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'dan çekilme sırasında geride bırakılan yaklaşık 7 milyar dolar değerindeki askeri ekipmanın Taliban tarafından iadesini talep etti.
  • ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, 2021'deki çekilmede Afganistan'da kalan askeri ekipmanlar arasında araçlar, silahlar ve gelişmiş askeri sistemler bulunuyor.
  • Taliban yönetimi, askeri ekipmanların ülkenin güvenliği için gerekli olduğunu savunarak iade talebini reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’dan çekilme sürecinde geride bırakılan milyarlarca dolarlık askeri ekipmanın iadesi için Taliban’a yeniden çağrıda bulundu. Trump, söz konusu ekipmanın ABD’ye geri verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, 2021’deki çekilme sırasında yaklaşık 7 milyar dolar değerinde askeri ekipman Afganistan’da kaldı. Bu ekipmanlar Taliban tarafından ele geçirilirken, araçlar, silahlar ve gelişmiş askeri sistemler de bu kapsamda yer aldı.

TRUMP’TAN YARDIM ŞARTI

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD’nin Afganistan’a sağlayacağı mali yardımların, bu ekipmanların iadesine bağlanabileceğini ifade etmişti. Bu yaklaşım, Washington’ın Taliban üzerindeki baskıyı artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

TALİBAN GERİ ADIM ATMADI

Taliban yönetimi ise bugüne kadar bu talebi reddetti. Örgüt, söz konusu askeri ekipmanların ülkenin güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Uzmanlar, ABD yapımı silahların Taliban’ın askeri kapasitesini artırdığını ve bu ekipmanların başka grupların eline geçme riskinin küresel güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Trump’ın son açıklamalarıyla birlikte, Afganistan’dan çekilmenin sonuçları ve bırakılan askeri teçhizat konusu yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşındı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Gidip alırsınız siz bir gece ansızın. Düşündüğünüz şeye bakın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Gel al bak burda gel... gel bak aha aha... bak baak... aha burda...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Bizim burada bir söz vardır "Aç kaldıkça semerin dillerine dalıyor" ABD'nin şu andaki durumu tam da bunu ifade ediyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Allah bunlara akıl versin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

