Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’dan çekilme sürecinde geride bırakılan milyarlarca dolarlık askeri ekipmanın iadesi için Taliban’a yeniden çağrıda bulundu. Trump, söz konusu ekipmanın ABD’ye geri verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, 2021’deki çekilme sırasında yaklaşık 7 milyar dolar değerinde askeri ekipman Afganistan’da kaldı. Bu ekipmanlar Taliban tarafından ele geçirilirken, araçlar, silahlar ve gelişmiş askeri sistemler de bu kapsamda yer aldı.

TRUMP’TAN YARDIM ŞARTI

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD’nin Afganistan’a sağlayacağı mali yardımların, bu ekipmanların iadesine bağlanabileceğini ifade etmişti. Bu yaklaşım, Washington’ın Taliban üzerindeki baskıyı artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

TALİBAN GERİ ADIM ATMADI

Taliban yönetimi ise bugüne kadar bu talebi reddetti. Örgüt, söz konusu askeri ekipmanların ülkenin güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Uzmanlar, ABD yapımı silahların Taliban’ın askeri kapasitesini artırdığını ve bu ekipmanların başka grupların eline geçme riskinin küresel güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Trump’ın son açıklamalarıyla birlikte, Afganistan’dan çekilmenin sonuçları ve bırakılan askeri teçhizat konusu yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşındı.

