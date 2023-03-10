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Hamilelik müjdesi veren Nazlı Sabancı'nın elbisesi merak konusu oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Magazin Haberleri

Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla hamile olduğunu duyuran sosyetik güzel Nazlı Sabancı'nın kıyafetinin fiyatı merak konusu oldu. Sabancı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan kot mini elbisesinin fiyatının 40 bin TL olduğu öğrenildi.

Sosyetenin en ünlü çiftlerinden iş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla dünya evine girdi. Çift, 25 Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi.

ELBİSESİNİN FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Instagram hesabından eşi Hacı Sabancı ile bir fotoğrafını yayınlayan Nazlı Sabancı, hamile olduğunu duyurdu. Sabancı'nın "3" notuyla yayınladığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken elbisesi de merak konusu oldu. Sabancı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan kot mini elbisesinin 40 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın kız bebek bekledikleri ileri sürüldü.

Hamilelik müjdesi veren Nazlı Sabancı'nın elbisesi merak konusu oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Hamilelik müjdesi veren Nazlı Sabancı'nın elbisesi merak konusu oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Hamilelik müjdesi veren Nazlı Sabancı'nın elbisesi merak konusu oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Hacı Sabancı Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

mardinli yiğit:

haram olsun!

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Ozzy Bjk:

Söyleyecek söz bulamıyorum vesselam!!!

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sedat :

Dudağım uçuklamadı. O gelir grubna mensup insanlar için normal fiyatlar.

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