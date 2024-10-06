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Haluk Levent, Görükle Balkan Panayırı'nda Hayranlarıyla Buluştu

Haluk Levent, Görükle Balkan Panayırı'nda Hayranlarıyla Buluştu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Görükle Balkan Panayırı'nda Haluk Levent, sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun ilgi gören konserde, Levent bazı şarkılarını hayranlarıyla sarılarak seslendirdi ve seyyar satıcıdan aldığı kağıt helvaları hayranlarına dağıttı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Görükle Balkan Panayırı'nda şarkıcı Haluk Levent sahne aldı. Levent, konserde sevilen şarkısı 'Elfida'yı hayranlarına sarılarak seslendirdi.

Nilüfer ilçesi Göçmen Konutları Pazar Alanı'nda Nilüfer Belediyesi tarafından 12'incisi düzenlenen Görükle Balkan Panayırı'nda şarkıcı Haluk Levent sahne aldı. DJ performansı ve Elvan Demir konserinin ardından Haluk Levent, şarkılarını Bursalılar için söyledi. Konser yoğun ilgi görürken meydana sığmayan vatandaşlar, konseri alanın etrafındaki yeşillik alanlardan takip etti. 'Zor Aşk' şarkısını seslendirdiği sırada, protokol ve seyircilerin bulunduğu bölüme yaklaşan Levent, hayranlarıyla el sıkışmasının ardından sevilen şarkısı 'Elifida'yı hayranlarına sarılarak seslendirdi. Ardından seyyar satıcının sepetinde bulunan tüm kağıt helvaları satın alan ünlü şarkıcı, hayranlarına ücretsiz bir şekilde dağıtılmasını istedi. Konser, Haluk Levent'in sevilen şarkıları ile son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

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