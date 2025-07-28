Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı
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Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı
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Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in kameralardan uzak büyüttüğü kızları Nazlı Bilginer, babasıyla birlikte Harbiye'de Sıla konserine katıldı. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Nazlı, sahneye davet edilerek Sıla'yla "Yan Benimle" şarkısında sürpriz bir düet yaptı.

Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi ile usta oyuncu Haluk Bilginer'in evliliğinden dünyaya gelen kızları Nazlı Bilginer, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Genç isim bu kez babası Haluk Bilginer ile birlikte çıktığı Harbiye akşamında objektiflere takıldı.

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı

Nazlı Bilginer, babasıyla birlikte Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Sıla'nın konserine katıldı. Etkinlik öncesinde basın mensupları tarafından görüntülenen genç isim, zarif görünümü ve duru güzelliğiyle dikkat çekti. Özellikle annesi Aşkın Nur Yengi'ye olan benzerliği, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ancak gecenin asıl sürprizi konser sırasında yaşandı. Sıla, genç izleyiciler arasında yer alan Nazlı Bilginer'i sahneye davet etti. Annesi gibi güçlü bir ses tonuna sahip olduğu görülen Nazlı, Sıla'yla birlikte "Yan Benimle" şarkısında düet yaptı. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen bu anlarda, Haluk Bilginer'in kızıyla gururla izlediği gözlendi.

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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