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Haluk Bilginer, Ray Donovan'ın Türkiye uyarlamasında başrolde

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Usta oyuncu Haluk Bilginer, ABD yapımı fenomen dizi Ray Donovan'ın uyarlamasında Mickey Donovan karakterini canlandıracak. Ray Donovan Türkiye'ye uyarlanıyor ve Haluk Bilginer başrolde yer alacak.

Usta oyuncu Haluk Bilginer, ABD yapımı fenomen dizi Ray Donovan'ın uyarlamasında başrollerden birini üstlenecek. Bilginer, orijinal dizide Jon Voight'un hayat verdiği Mickey Donovan karakterini canlandıracak.

RAY DONOVAN TÜRKİYE'YE UYARLANIYOR

2013-2020 yılları arasında yedi sezon boyunca yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Ray Donovan, Türkiye'ye uyarlanıyor. Yapımcılığını Orchestra Content'in üstleneceği dizide, Haluk Bilginer, Mickey Donovan karakterine hayat verecek.

DİZİNİN KONUSU

Ann Biderman imzalı Ray Donovan, zengin ve ünlü insanların her türlü sorununu zekice yöntemlerle çözen ancak babası Mickey başta olmak üzere ailesiyle olan problemlerini çözmekte başarısız olan Ray Donovan'ın hikayesini merkeze alıyor. Orijinal dizide Liev Schreiber, Paula Malcomson ve Jon Voight başrolleri paylaşmış ve dizi toplamda 82 bölüm yayınlanmıştı.

Haluk Bilginer, beş yıl ara verdiği televizyon ekranlarına 2022 yılında Baba dizisiyle döndü. 2022 yılının sonunda final yapan bu dizinin ardından usta oyuncu, Şahsiyet'in 2. sezonu, Türk Dedektif ve The Veil dizilerinde yer aldı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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