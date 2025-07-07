Halsey, İstanbul'da Özel Konserle Hayranlarıyla Buluşacak

Halsey, İstanbul'da Özel Konserle Hayranlarıyla Buluşacak
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Dünyaca ünlü pop yıldızı Halsey, 21 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştireceği konseri 'Istanbul Experiences' adıyla resmi bir konser kaydı olarak yayımlayacak. 30 milyon takipçisi ile Türk hayranlarına unutulmaz bir gece sunacak.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Halsey, Türk hayranlarının karşısına çıkacak. 21 Ağustos'ta, çok sevdiği ve "evim" diye tanımladığı İstanbul'da sahneye çıkacak olan Halsey, bu performansı "Istanbul Experiences" adıyla konser kaydı olarak yayımlayacak. 30 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Halsey, bu çalışmasıyla İstanbul ve Türkiye'nin tanıtımına da önemli bir katkı sağlayacak.

Amerikalı pop müzik ikonu Halsey, 21 Ağustos'ta İstanbul'da vereceği görkemli konser öncesinde Türkiye'nin tanıtımına destek verecek dikkat çekici bir adım attı. Sanatçı, boğazın büyüsü, İstanbul'un eşsiz enerjisi ve Türk hayranlarının benzersiz coşkusu için bu özel geceyi "Istanbul Experiences" adıyla resmi konser kaydı olarak yayımlamaya karar verdi. 30 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Halsey, bu çalışmasıyla İstanbul ve Türkiye'nin küresel sahnede tanıtımına destek olacak.

Halsey'in bu konseri, İstanbul'un kültürel zenginliğini ve Türkiye'nin enerjisini yalnızca müzikseverlere değil, dünya medyasına da gösterecek. Bu özel kayıt, Türkiye'yi yalnızca turistik bir destinasyon olarak değil, duygusal ve sanatsal bir ilham kaynağı olarak konumlandıracak.

Halsey : "Türk hayranlarım, bir sanatçının hayal edebileceği en tutkulu, en içten insanlar"

Daha önce yaptığı paylaşımlarda Türkiye'ye olan sevgisini açıkça dile getiren Halsey, İstanbul'u "en sevdiğim şehir, adeta evim gibi," Türk hayranlarını ise "bir sanatçının hayal edebileceği en tutkulu, en içten insanlar" olarak tanımlamıştı. Şimdi bu özel bağ, binlerce hayranın şarkılara eşlik ettiği İstanbul konserinde kayıt altına alınıp dünyanın dört bir yanındaki Halsey hayranlarıyla buluşacak. Sanatçı, konuyla ilgili gönderdiği mesajda; "Türkiye, kalbimde çok özel bir yere sahip. İstanbul'da sahneye her çıktığımda kendimi evimde hissediyorum. Bu konseri kayda almak, sizinle aramda kurulan bağa bir not düşmek gibi" ifadelerini kullandı. İstanbul konseri öncesinde "Dünyada en sevdiğim şehirlerden birinde konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın," diyen Halsey'in 2022 yılındaki konseri de büyük ilgi görmüş, hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Stagepass & Concerts East ve Biletinal iş birliğiyle 21 Ağustos'ta Yenikapı Festival Park'ta hayranlarıyla buluşacak olan Halsey, en sevilen şarkılarını Türk hayranları için seslendirecek. Konserin biletleri, Biletinal üzerinden satın alınabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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