Halkı aşağılama suçundan gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi

Konserinde İmam Hatipli bir kişiye yönelik kullandığı "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" şeklindeki sözleri büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen, bugün "Halkı kin ve tahrike sürükleme ya da aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gülşen, karakoldaki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konserlerindeki kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen'in nisan ayındaki bir sahnesinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle trend listesinde yerini alan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı.

BUGÜN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gülşen, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu da kameralara yansıdı. Çolakoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak adliyeye girdi. Gülşen'in adliyedeki işlemlerinin bitmesinin ardından savcının kararı beklenecek.