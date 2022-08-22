Hakkı Bulut... İSYANLARDA! BU HASTANE BENİ HASTA ETTİ!...

Hakkı Bulut'un İstanbul- Şirinevler'de ki evinin karşısına aylar önce Fizik Tedavi merkezli bir Hastane yapıldı.

Hastane; yakınında ki arsaya da büyük bir trafo yerleştirdi. Fakat trafonun yalıtım işlemi yapılmadığı için, çalışması sırasında çok büyük sesler çıkarıyor.

Mahalle halkı 24 saat devam eden bu rahatsız edici yüksek sesten biran önce kurtulmak istiyor.

Sanatçı Hakkı Bulut, Bahçelievler Kaymakamı, Bahçelievler Belediye Başkanı ve Hastane yöneticileri ile sorunun çözülmesi için görüştü ama çarenin Sağlık Bakanlığı onayında olduğunu bildirince, Hakkı baba da Bakan Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak; "Sayın bakanım, resmen ruhsağlığımız bozuldu, ne beste yapabiliyorum, ne de uyku uyuyabiliyorum... Bizi bu ıstıraptan biran önce kurtarmanızı bekliyoruz" mesajını iletti.

SAĞLIK BAKANININ ONAYI, ŞİRİNEVLER HALKINA NEFES ALDIRTACAK.

Efsane sanatçımız Hakkı Bulut, rahatsız edici trafo sesi olayını ve Sağlık bakanlığı ile ilintisini ise Haber Sitemize şöyle anlattı;

"İstanbul Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler semtinde ki evimin karşısına ve çok yakın kısmına aylar önce Fizik Tedavi merkezli bir hastane yapıldı.

Semt halkı olarak tabi ki sevindik. Fakat Hastane hizmet vermeye başladıktan sonra, 24 saat bitmeyen yüksek ses işkencesi yaşamaya başladık.

Bu rahatsız edici yüksek ses; Hastanenin bitişiğinde ki arsaya yerleştirdiği trafodan geliyor.

Şirinevler halkı ve biz resmen işkence yaşıyoruz.

Trafo sesinin susturulması için Bahçelievler Kaymakamını, Bahçelievler Belediye Başkanını ve Hastane yetkililerini ziyaret edip, durumu izah ettim.

Tabi hastane yetkilileri de bu sesten mustaripmiş. Trafo yapılırken yalıtım işlemi yapılmadığından çıkan ses dışarıya ve çevreye yansıyor.

'Susturun' diye talepte blumdum ama çarenin Sağlık bakanlığı onayında olduğunu ifade ettiler.

Trafonun yalıtım işleminin yapılması için bakanlığın onayı gerekiyormuş.. Bekliyorlar yani.

İşte bu yüzden Sayın Sağlık bakanımızın bu konuda biran önce talimatını vermesi için semt halkı adına çağrıda bulunuyorum.

Çare; sizin onayınızda Sayın bakanım. Bekliyoruz"