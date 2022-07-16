Hakan Taşıyan Sağlık Çalışanlarına Saldırıları Kınadı! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakan Taşıyan Sağlık Çalışanlarına Saldırıları Kınadı!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Hakan Taşıyan Sağlık Çalışanlarına Saldırıları Kınadı!

Sağlık çalışanlarına saldırıları kınayan Hakan Taşıyan "Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayalım" dedi.

Geçirdiği organ nakilleri, tedaviler ve doktorların çabaları sonrası hayata dönen Hakan Taşıyan önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

Oldukça sağlıklı görünen Taşıyan son dönemde artan sağlık çalışanlarına saldırı haberlerine tepki gösterdi.

"Doktorlar, hocalar yaşayacak ki biz yaşayalım, böylesine elim saldırılar çok yanlış ve büyük bir hata, ben uzun süre hastanede kaldım, yaşamımı onlara borçluyum, onlar olmazsa ben olmazdım, akıllı olmamız, aklımızı başımıza almamız lazım gelir' dedi. Yakınsa sahnelerde olacağını sözlerine ekleyen Hakan Taşıyan yeni albüm için şarkı seçmekle meşgul olduğunu sözlerine ekledi.

Snob Magazin / Magazin

Hakan Taşıyan Nişantaşı Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title