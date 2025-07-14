Hakan Sabancı'nın paylaştığı karede Hande Erçel'in doğallığı öne çıktı

Son dönemde Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Aşkı Hatırla dizisindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren Hande Erçel, bu kez makyajsız görüntüsüyle sosyal medyada gündeme oturdu.

Ünlü oyuncunun doğal hali, sevgilisi Hakan Sabancı'nın Instagram'da paylaştığı bir karede ortaya çıktı. Sabancı'nın arkadaş grubuyla birlikte yer aldığı fotoğrafta Erçel'in makyajsız hali dikkat çekti. Oyuncuyu bu haliyle gören bazı sosyal medya kullanıcıları, Erçel'i ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını belirtti.

Söz konusu paylaşım, geçtiğimiz hafta magazin kulislerine yansıyan aile içi iddiaların ardından geldi. İddialara göre, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, oğluna "Bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçir" diyerek açık tavır sergilemişti. Aynı akşam gerçekleşen aile yemeğinde baba Ömer Sabancı'nın ise daha temkinli davranarak oğlunu medyadaki algı yönetimi konusunda uyardığı ileri sürülmüştü.

Tüm bu gelişmelerin ardından Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın birlikte vakit geçirmeye devam etmesi, çiftin ilişkisinin yolunda olduğuna işaret etti.