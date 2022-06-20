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Hakan Aysev, Arya bebek için sahne alacak

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Hakan Aysev, Arya bebek için sahne alacak

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Hakana Aysev, Denizli'de 2 yaşındaki Arya Manhas için düzenlenecek yardım konserinde sahne alacak.

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Hakana Aysev, Denizli'de 2 yaşındaki Arya Manhas için düzenlenecek yardım konserinde sahne alacak.

Arya Manhas'ın tedavisi için yardım kampanyaları düzenlenmeye devam ediyor. Arya için Denizli Valiliği'nin onayıyla yarın akşam Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yardım konseri düzenlenecek. Öğretmen ve öğrencilerden oluşan koronun piyano, keman ve gitar dinletileri sunacağı konserin ikinci bölümünde ise ünlü tenor Hakan Aysev sahne alacak. Aysev'in arya ve türkülerle geceye renk katacağı konserin tüm bilet gelirleri Arya'nın tedavisi için kullanılacak.

Konser sonunda öğrencilerinden oluşan koro ile Hakan Aysev, hep birlikte Arya için özel hazırlanmış "Ben Arya" şarkısını söyleyecek. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Nihat Zeybekci Hakan Aysev Denizli Magazin Haberler

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