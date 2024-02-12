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Hakan Altun: Şubat ayı da benim için sevgililer günüdür

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Hakan Altun, sevgililer günü için sahne aldığı konserde, sevgililer gününün sadece 14 Şubat olmadığını belirtti. Ayrıca, annesinin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve 'Hatıran Yeter' filmi için seslendirdiği şarkı hakkında konuştu.

Sevgililer günü için sahne alan Altun, sevgililer günü eğer 14 Şubat'sa Şubat ayı da bence sevgililer günüdür. Biliyorsunuz benim bütün şarkılarım hepsi 14 Şubat sevgililer günü içindir. Bir Sevgililer gününe daha sevgilisiz gireceğiz ama olsun...

Sevgilisi olan herkese mutluluklar diliyorum. Kısmet bu kadar her şeyi oluruna bıraktım. Her şeyden önce sağlığımız yerinde olsun. Ondan sonrası iyi olur.

Geçtiğimiz günlerde acil olarak hastaneye kaldırılan anneniz nasıl? Sorusuna Altun, "Biliyorsunuz hastanede bu duruma alışmak lazım bizim mesleğimiz de işimizde de maalesef var.

Allah korusun ölüm olduğunda sahneye çıkmam dünkü konserimde annem ameliyata girmeden menajerime sakın konserlerini iptal etmesin demiş. Ben o durumlarda hassas adamım.

Ülkede şehit olur sıkıntı olur hani ateş sadece düştüğü yeri değil başka yere de düşse ciğerimiz yanar. Ben bu konularda biraz hassasım ama annemin isteği doğrultusunda konserini iptal etmesin diye hatta burdan dönünce anneme ziyarete gidicem hastaneye "

Ameliyat gerçekleşti mi? Altun, " Evet operasyon yapıldı. Allaha şükür şu an çok iyi ondan yüzüm gülüyor. Bir kaç gün sonra hastaneden çıkacak".

'Hatıran Yeter' filmi için 'Hatıran Yeter ' şarkısını seslendiren Hakan Altun'a İnci Taneleri dizisinde de Yılmaz Erdoğan'ın aynı şarkıyı okuması soruldu. Altun, "Evet 16 Şubat'ta çıkacak olan işitme engelliler için yapılmış çok güzel bir film için Hatıran Yeter şarkısını seslendirmiştim.

Hatıran Yeter herkesin hayatında anısı olan bir şarkıdır. Gitmelerin sonunda herkesin söylediği bir şarkıdır. Bir gün bile olmasan hatıran yeter lafı çok önemlidir.

Her zaman söylediğim gibi şarkılar okudukça güzelleşir biz bu şarkıyı herkesten duyduk ama önce Ferdi babadan duyduk sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait bestesi Yılmaz Tatlıses'e ait ikisinin de yüreğine sağlık"

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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