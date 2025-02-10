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Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

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TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye programında Hadise'nin, Melike Şahin'in şarkı söylerken yüzündeki ifadeler, kıskançlık iddialarına neden oldu. Hadise ise bu iddiaları Melike Şahin ile bir fotoğraf paylaşarak yalanladı.

TV8'de yayın hayatına başlayan O Ses Türkiye yarışma programında Hadise ve Melike Şahin arasında kıskançlık olduğu iddiaları, sosyal medyada gündem oldu. Hadise ise bu iddialar sonrası Melike Şahin ile bir fotoğraf paylaştı.

Bir süre yayına ara veren O Ses Türkiye, geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle ekrana geldi. Hadise, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu program ilk günden sosyal medyanın gündemine oturdu.

HADİSE'NİN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

O Ses Türkiye'de Melike Şahin, şarkı söylerken Hadise'nin mimikleri sosyal medya gündemine oturdu. Melike Şahin'in arkasından kıskanç bakışlar attığı söylenen Hadise, 'Canın Beni Çekti' şarkısı için seyircinin "Bir daha" tezahüratlarına "Yok canım" deyince iddialar güçlendi.

KULİS FOTOĞRAFI GELDİ

Hadise ise Instagram hesabından iddiaları yalanlamak için Şahin ile kulisten bir pozunu paylaşarak "O sırada biz" notunu düştü.

Hadise ve Melike Şahin Arasında Kıskançlık İddiaları Gündemde!

Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbirol atess:

yarisma kimin sesi guzel degil ki kim kimi secicek olmuş..ne izletiyolar halka. program sahibi reklam parasi juri koltuk parasi almış barlarda sarki soyliyenler katılmış

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