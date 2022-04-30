Ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi! Kapıda kuş uçurtulmadı, tören herkesten saklandı - Haberler

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Ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi! Kapıda kuş uçurtulmadı, tören herkesten saklandı

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü şarkıcı Hadise ile bir süreden bu yana beraber olduğu Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda aile arasında yapılan törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğünlerinin herkesten gizli şekilde yapılması dikkat çekti. Buna neden olarak ise Hadise'nin hamile olduğu iddiası gösterildi. Ayrıca törene katılan davetlilere nazik dille yapılan "Görüntü almayın" uyarısı da düğünle ilgili çarpıcı detaylar arasında yer aldı.

Şarkıcı Hadise, aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler'in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmış ve bu yüzük magazin gündemine damgasını vurmuştu.

SADECE AİLE ÜYELERİ KATILDI

Snob Magazin'in özel haberine göre, Hadise ile Mehmet Dinçerler, bu akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Aile arasında yapılan düğün töreni basına kapalı yapıldı. Az sayıda sadece aile üyelerinin katıldığı törende görüntü alınmaması için de davetliler nazik bir dille uyarıldı.

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çiftin bir an önce evlenmesinin nedeni olarak Hadise'nin hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta görüntülenen Hadise, karnını çantasıyla kamufle etmesi ise bu iddiaları güçlendirdi.

Ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi! Kapıda kuş uçurtulmadı, tören herkesten saklandı

Snob Magazin / Magazin

Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı, Evlilik, Hadise, Magazin, Haberler

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