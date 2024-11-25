Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimlerinden Hadise, şu sıralar Esas Oğlan dizisindeki sevişme sahneleriyle gündemde... O sahneleri izleyenler "Çok yapmacık geldi bana" demekten kendini alamadı.
İlk oyunculuk deneyimi heyecanla beklenen Hadise'nin Esas Oğlan dizisindeki sahneleri konuşulmaya devam ediyor. Dizide iflah olmaz bir romantik ve risk analisti Ceren karakterine hayat veren Hadise, cesur sahnelere imza attı. Sahneleri izleyenler Hadise'nin donuk olmasına atıfta bulunarak "Çok yapmacık geldi bana" demekten kendini alamadı.