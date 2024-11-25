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Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

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Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimlerinden Hadise, şu sıralar Esas Oğlan dizisindeki sevişme sahneleriyle gündemde... O sahneleri izleyenler "Çok yapmacık geldi bana" demekten kendini alamadı.

İlk oyunculuk deneyimi heyecanla beklenen Hadise'nin Esas Oğlan dizisindeki sahneleri konuşulmaya devam ediyor. Dizide iflah olmaz bir romantik ve risk analisti Ceren karakterine hayat veren Hadise, cesur sahnelere imza attı. Sahneleri izleyenler Hadise'nin donuk olmasına atıfta bulunarak "Çok yapmacık geldi bana" demekten kendini alamadı.

Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (49)

Haber YorumlarıSemih Bahar:

cennet ucuz değil cehennem ise lüzumsuz değil.

Yorum Beğen337
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıASar Gnc:

iyice zivanadan cikti. halbuki ne gerek var kendini böyle basitlestirmeye paranmi yok. yazik

Yorum Beğen250
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMapo 77:

cok utangactir oyle ulu orta sevismeyi sevmez

Yorum Beğen202
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Beren Saat'in yerini kimse dolduramaz. Eşi Kenan Doğulu'da eşinin sevişme sahnelerine sanat diyor.

Yorum Beğen172
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

ORTALIK MALI....

Yorum Beğen149
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

o garaja kimler girmemişki

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıİbrahim Furkan Altunbaş:

Beni geçmişimle yargılama diyen kızın cv.

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Hadisemiz, gösterir ama asla vermez...

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıMehmet Şahin:

cübbeli bunu beğendi

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

onu goturup tenhalarda yapacak ulu orta tvlerde gosteriyor ama elletmiyor :D

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme6
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Tüm 49 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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