Hadise kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından sahnede sessizliğini bozdu

Magazin dünyasının parlayan yıldızlarından Hadise, özel hayatı ve sahne performanslarıyla gündemin zirvesinden inmiyor. Son dönemde fırtınalı aşk hayatıyla olduğu kadar cesur açıklamalarıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen eleştirilere sahneden verdiği net yanıtla yine konuşulmayı başardı. Hadise, bir süredir Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. Ancak çift, aralarındaki fikir ayrılıkları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı. Bu ayrılıkla birlikte gözler bir kez daha Hadise'nin özel hayatına çevrildi. Aşk hayatındaki dalgalanmaların yanı sıra sahne kostümleri, enerjik performansları ve özgür tavırlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Hadise, bu kez sosyal medya üzerinden gelen sert eleştirilerin odağındaydı. Özellikle şarkıcının bir dans videosuna yapılan yorumlar tartışma yaratırken, bazı çevreler Hadise'nin tarzını "edepsizlik" olarak nitelendirmişti.

"MİDEM BULANDI"

Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın Hadise'nin sahne performansına yönelik yaptığı sert çıkış, sosyal medyada geniş yankı buldu. Yılmaz'ın, Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın. Bu paranın bereketi olmaz. Bunu asla unutmayın. Haramla kazanılan paradan bir farkı yok. İğrenç ötesi, midem bulandı" şeklindeki yorumu, gözleri Hadise'ye çevirdi.

SAHNEDEN YANIT VERDİ

Tüm bu yorumların ardından önceki akşam sahneye çıkan Hadise, kendisine yönelik eleştirileri şu sözlerle yanıtladı: Bu aralar bir fena üzerime geliyorlar. Her yerden bir saldırı. Dansıma laf geliyor, özgür konuşmama laf geliyor, seksi olmama laf geliyor... Ama ben buyum. Hayatımızda her zaman böyle şeyler yaşayacağız.